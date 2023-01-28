Представитель далай-ламы в России ушел в отставку Представитель далай-ламы в России Тэло Тулку Ринпоче оставил пост верховного ламы Калмыкии

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Тэло Тулку Ринпоче

Почетный представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков), включенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, решил покинуть пост верховного ламы Калмыкии. По его словам, он служил «калмыцкому народу и буддистам всей России», отмечается в заявлении, размещенном на сайте Центрального хурула Калмыкии.

Представитель далай-ламы был гражданином США, проживал за пределами России, высказывался против спецоперации на Украине. Тэло Тулку Ринпоче попросил выбрать на свое место человека, «из числа полностью посвященных монахов».

Убежден, что выдвинутый кандидат принесет большое благо дальнейшему развитию чистой формы буддизма в Республике Калмыкия, — подчеркнул он.

Почетный представитель далай-ламы призвал людей хранить терпение и учение Будды в своих сердцах. Тогда правда восторжествует, считает он.

Ранее 87-летний духовный лидер буддистов всего мира, далай-лама заявил о намерении прожить минимум до 110 лет. Его уверенность в долгой жизни основывается на снах и предсказаниях.

Ранее далай-лама подарил буддийским монастырям России статуи Будды. Такое приношение он сделал впервые в завершение учений для российских буддистов в североиндийской Дхарамсале. Дар получили главные монастыри буддийских регионов — Бурятии, Забайкалья, Калмыкии, Тувы, а также единственный на северо-западе страны Санкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй.