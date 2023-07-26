Раскрыты причины пожара на винзаводе в Краснодарском крае Пожар на винном заводе в Краснодарском крае был вызван коротким замыканием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар в помещении, принадлежащем «Кубанской винной компании», был вызван коротким замыканием, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. Высокие темпы распространения огня связаны с горючестью вина, хранившегося в помещении.

В результате короткого замыкания ночью произошел пожар на складе винной продукции, жертв и пострадавших нет, — рассказал источник.

Представители регионального управления МЧС России ранее заявили, что сотрудникам ведомства удалось потушить пожар на складе вина в Темрюкском районе. Возгорание ликвидировано в 9:50 по местному времени.

Как сообщалось ранее, на железнодорожной станции Сасово в Рязанской области вспыхнул пожар. По предварительным данным загорелся состав поезда, перевозивший серу. Огнем были охвачены по меньшей мере четыре вагона с опасным грузом, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание уже потушено. Один мужчина был госпитализирован в ближайшую больницу, его жизни ничего не угрожает.