Правительство Бурятии отправлено в отставку

Правительство Республики Бурятия отправлено в отставку. Такое решение принял глава региона Алексей Цыденов в связи с необходимостью структурных изменений.
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Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но всё равно нам надо двигаться вперёд, — подчеркнул Цыденов.
Говоря о задачах, он выделил несколько аспектов. Прежде всего, глава региона заявил о необходимости создания условий для работы граждан. Также он затронул экологическую тему — сохранение озера Байкал и восстановление лесного массива. В социальной сфере, заявил Цыденов, важно уделить внимание поддержке семей с детьми, ветеранам и пенсионерам, развитию образования и здравоохранения.
Безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строиться с учётом новых современных, цифровых методов. Всё, что мы делаем, должно быть понятно, а главное, доступно и открыто для людей. Усиление именно цифровой работы и новых методов — это тот акцент, который необходимо делать в текущем году, — резюмировал Цыденов.
Он призвал министров продолжать работать до тех пор, пока не будет сформирован новый состав правительства, что должно произойти в ближайшее время. Таким образом, они останутся на постах в статусе исполняющих обязанности.
Ранее NEWS.ru писал, что Якутская городская дума приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой, которая покидает должность по состоянию здоровья. Соответствующее решение было принято в ходе очередной сессии. Исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель главы города Евгений Григорьев. Председатель гордумы Альберт Семёнов выразил Авксентьевой благодарность за работу.