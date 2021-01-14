Правительство Бурятии отправлено в отставку

https://static.news.ru/photo/89d46782-56f6-11eb-9068-fa163e074e61_660.jpg Алексей Цыденов (в центре) Фото: govrb.ru

Правительство Республики Бурятия отправлено в отставку. Такое решение принял глава региона Алексей Цыденов в связи с необходимостью структурных изменений.

Как сообщает пресс-служба правительства, Цыденов подписал соответствующий указ. Решение он озвучил на совещании с региональными министрами в пятницу, 15 января. Он выразил им благодарность за проделанную работу и отметил, что необходимы структурные изменения в руководящем аппарате республики для того, чтобы решать новые задачи.

Безусловно, этот год не будет проще, может, даже сложнее, на фоне коронавируса, на фоне непростой ситуации в экономике. Но всё равно нам надо двигаться вперёд, — подчеркнул Цыденов.

Говоря о задачах, он выделил несколько аспектов. Прежде всего, глава региона заявил о необходимости создания условий для работы граждан. Также он затронул экологическую тему — сохранение озера Байкал и восстановление лесного массива. В социальной сфере, заявил Цыденов, важно уделить внимание поддержке семей с детьми, ветеранам и пенсионерам, развитию образования и здравоохранения.

Безусловно, в нынешних условиях вся работа должна строиться с учётом новых современных, цифровых методов. Всё, что мы делаем, должно быть понятно, а главное, доступно и открыто для людей. Усиление именно цифровой работы и новых методов — это тот акцент, который необходимо делать в текущем году, — резюмировал Цыденов.

Он призвал министров продолжать работать до тех пор, пока не будет сформирован новый состав правительства, что должно произойти в ближайшее время. Таким образом, они останутся на постах в статусе исполняющих обязанности.

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