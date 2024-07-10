Появилось видео из Башкирии, где утонул семилетний ребенок Смерть семилетнего ребенка на реке Белой в Башкортостане попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Белорецке на реке Белой на видео попала смерть семилетнего мальчика, которого во время купания затянуло в шлюз, об инциденте в Telegram сообщает МЧС Республики Башкортостан. По предварительным данным, в момент ЧП рядом со шлюзом находились пятеро детей.

Предварительно четверо детей находились в районе шлюза. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой, — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, тело пропавшего ребенка пока не найдено. Следователи устанавливают все детали и причины случившегося.

Ранее в МЧС России сообщили о росте случаев гибели детей на водных объектах. По данным ведомства, с начала 2024 года в воде погибло более 1,6 тысячи человек, при этом свыше 200 из них — дети. С начала летнего сезона зафиксировано 1238 инцидентов, погибли 1056 человек.

До этого старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров заявил, что основной причиной ЧП с детьми на водоемах стал недосмотр родителей. Он добавил, что родители нередко отвлекаются на гаджеты и упускают детей из виду.