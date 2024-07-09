В МЧС указали на главную причину возникновения ЧП на водоемах с детьми Инспектор Кажуров: ЧП на водоемах с детьми возникают из-за недосмотра родителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ЧП с детьми на водоемах часто возникают из-за недосмотра родителей, заявил в беседе с НСН старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров. Он добавил, что родители нередко отвлекаются на гаджеты и упускают детей из виду.

Недосмотр родителей — это главная ошибка и причина несчастных случаев. Детям ходить на пляжи одним нельзя. Нельзя купаться в темное время суток, так как ничего не видно, не слышно. Вода ошибок не прощает, — уточнил Кажуров.

Инспектор также обратил внимание на то, что ребенок может погибнуть даже при купании в пруду возле дома. По его словам, если несовершеннолетний зашел в воду, то его родитель должен тщательно следить за ним, не отвлекаясь.

Россиянин ранее утонул на глазах у брата, когда отдыхал вместе с ним в карьере Есино в Подмосковье. Трагедия случилась после того, как мужчина прыгнул с четырехметровой высоты и ударился об воду.

Прежде ЧП случилось на карьере Левашово в Санкт-Петербурге, где 20-летний мужчина сломал позвоночник, когда нырнул в воду и ударился об дно. После госпитализации врачи диагностировали у пациента перелом грудного позвонка, а также травмы головы, шеи и груди.