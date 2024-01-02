Появилось полное видео нападения группы молодых людей на ветеранов СВО в Челябинске, кадры публикует «360». Как рассказала одна из девушек, агрессивно настроенные незнакомцы подошли к ним на улице в новогоднюю ночь, когда они ждали такси.
По словам очевидицы, всего в толпе было пять человек. Один из них, вооруженный длинным металлическим предметом, начал оскорблять военнослужащего, провоцируя его на драку.
Ранее в челябинском СК сообщили, что задержали троих подозреваемых в нападении на участников СВО и их жен. По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль и поручил доложить о ходе разбирательства.
По данным СК, в Челябинске на двух молодых людей, вернувшихся из зоны СВО, в ночь на 1 января напала толпа пьяных мигрантов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее призвал выдворить из страны причастных к нападению подростков вместе с их родителями.
Следственным комитетом было опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении. В ведомстве уточнили, что один из фигурантов является несовершеннолетним.