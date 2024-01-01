Хинштейн призвал депортировать мигрантов, избивших ветеранов СВО на Урале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале предложил выдворить из России семьи мигрантов, чьи дети избили ветеранов СВО в Челябинске. Парламентарий призвал депортировать подростков вместе с родителями в связи с нападением, совершенным в новогоднюю ночь.

Такое поведение за гранью добра и зла, их следует наказать по всей строгости закона и выдворить из страны вместе с родителями, — написал народный избранник.

Нападавшие скрылись с места, их разыскивали правоохранители. В Управлении Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что троих человек, подозреваемых в избиении, уже задержали.

По данным СК, инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда толпа выпивших иностранцев в Челябинске напала на двух молодых людей, вернувшихся из зоны боевых действий. Приезжие также оскорбили жен военнослужащих, отметили в ведомстве.

По факту избиения ветеранов СВО возбудили уголовное дело о хулиганстве. Расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин также заинтересовался видео с массовой дракой мигрантов в подмосковном городе Балашихе. Председатель СК поручил провести процессуальную проверку по данному факту.