Опубликовано видео задержания мужчин, напавших на ветеранов СВО

Фото: t.me/sledcom_press

Правоохранители установили и задержали троих фигурантов, которые подозреваются в нападении на участников спецоперации в Челябинске, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Ведомство опубликовало соответствующие кадры в Telegram-канале.

Задержаны трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, — уточнили в СК.

Ведомство добавило, что следователи провели обыски и нашли орудия совершения преступления. В СК отметили, что в ближайшее время задержанным предъявят обвинения по статье о хулиганстве.

Установлено, что инцидент произошел в ночь на 1 января, толпа выпивших иностранцев напала на двух молодых людей, демобилизованных с передовой, одного бойца ударили дубинкой. Отмечается, что мигранты также оскорбили жен военнослужащих. Ход расследования этого дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин избили лишившегося руки ветерана СВО, когда тот шел по улице с женой. Бывший участник спецоперации сделал замечание двум прохожим, которые запарковали Lexus на тротуаре. Владельцы автомобиля накинулись на военнослужащего, началась драка. Правоохранители задержали обоих агрессоров.