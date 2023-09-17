Появились кадры, как «иксоводы» уничтожили украинскую станцию РЭБ

Фото: МО РФ

Операторы российских беспилотников «Ланцет» вычислили и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне военной операции на Украине, кадрами поделился Telegram-канал «Архангелы спецназа Z». На записи видно, как военные при помощи БПЛА находят станцию, а затем отправляют туда «Ланцет». После прилета дрона гремит взрыв.

Именно операторов «Ланцетов» называют «иксоводами», скорее всего из-за X-образных крыльев дрона.

Полковник в отставке Юрий Кнутов ранее заявил, что «Ланцет» является самым маневренным и мощным беспилотником в зоне специальной военной операции. Дальность полета дрона составляет 70 километров. Основное его преимущество — способность подолгу находиться в воздухе. За счет этого он может уничтожать любую технику, которая попадает в его объектив.

Не менее важным параметром является скрытность дрона, отметил Кнутов. По его словам, на радиолокаторах он напоминает птицу, а благодаря электродвигателю его нельзя заметить на тепловизорах.

12 сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении производства беспилотников в России. По его словам, за семь лет соответствующие показатели выросли вдвое. Количество легких беспилотных летательных аппаратов на данный момент исчисляется десятками тысяч, добавил премьер.