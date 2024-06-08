Появились кадры «безумной дуэли» российского БТР с десантом ВСУ на Bradley

Фото: МО РФ

Российский БТР-82А с десантниками и украинский БМП Bradley провели «безумную дуэль» в районе Очеретино в ДНР. Схватка попала на видео, опубликованное в сообществе «Военная хроника» соцсети «ВКонтакте». По данным канала, дуэль произошла в поселке Сокол в нескольких километрах от Очеретино за Авдеевкой.

На кадрах видно, как боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь. Чем именно закончилась схватка, не уточняется.

Ранее Минобороны России опубликовало в Telegram-канале два видео с кадрами уничтожения танка Abrams и БМП Bradley на Авдеевском направлении. Танк Abrams был уничтожен ударом российской артиллерии, расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил его с закрытой огневой позиции. Наведение снаряда и контроль поражения цели осуществлялись с помощью беспилотника «Орлан-30».

БМП М2 Bradley был подбит расчетом FPV-дрона соединения спецназначения группировки «Центр» с помощью кумулятивного боеприпаса.Оператор заметил цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники.