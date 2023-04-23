Полиция сорвала планы диверсантов на железной дороге под Кемерово SHOT: полиция задержала двух человек, пытавшихся поджечь релейные шкафы в Кемеровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парень вместе со своей девушкой попались с поличным при попытке поджога релейных шкафов на железной дороге в Кемеровской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Они действовали по указанию куратора, который пообещал им перевести 35 тысяч рублей за выполнение задания. Задержанным грозит до 5 лет тюрьмы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Минобороны эту информацию не комментировало.

По информации SHOT, задержанному парню 19 лет, а его спутнице 22 года. Их арестовали в районе трех часов ночи на перегоне в городе Анжеро-Судженск. Пара созналась, что пыталась поджечь пять релейных шкафов. Полицейские обнаружили при них две бутылки с бензином и фомку для вскрытия релейных шкафов.

Злоумышленники впоследствии обо всем рассказали полицейским и заявили, что пытались заработать на этом денег.