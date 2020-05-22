Полиция пресекла работу подпольного нефтезавода под Саратовом

https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские Саратовской области совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии пресекли работу нелегального нефтеперерабатывающего завода в Энгельсском районе. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.

Обнаруженная силовиками установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов. Необходимые разрешительные документу у её владельца отсутствуют.

По предварительной оценке, доход от незаконной предпринимательской деятельности составляет свыше6 млн рублей. При этом окружающей среде причинён ущерб на сумму свыше 2 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она добавила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех его обстоятельств.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье был обнаружен подпольный цех по производству бытовой химии. Полицейские изъяли сотни тысяч упаковок готовой продукции и более ста мешков с химическими веществами.