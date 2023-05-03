Похожие на взрывные устройства предметы нашли в Ленобласти Шесть похожих на взрывные устройства предметов найдены на ЛЭП у деревни Ковшово в Ленобласти

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Шесть предметов, напоминающих взрывные устройства, обнаружены на одной из линий электропередач в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Сегодня около 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово в ходе осмотра территории сотрудниками Росгвардии на линии электропередачи обнаружено шесть подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, — говорится в сообщении.

В администрации региона добавили, что проводится проверка информации о возможной угрозе теракта.

Как сообщал глава Ленобласти Александр Дрозденко, в ночь на 1 мая в Гатчинском районе была подорвана опора ЛЭП. По словам губернатора, электроснабжение нарушено не было, однако по сведениям Telegram-каналов, без света остались все жители региона, получавшие электричество с Ленинградской АЭС. Позднее стало известно, что на месте ЧП были найдены еще три взрывных устройства.