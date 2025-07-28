Подъезд жилого дома обрушился в российском городе МЧС ищут пострадавших после обрушения подъезда дома в Астрахани

Подъезд одного из многоквартирных домов в Астрахани обрушился, сообщает пресс-служба МЧС России. Спасатели разбирают конструкции и ищут возможных пострадавших.

Происшествие случилось в доме номер 6 на улице Ляхова. Из здания эвакуировали 15 человек. Причины ЧП не уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что почти 40 квартир были разрушены при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Инцидент произошел 25 июля, жертвами взрыва стали семь человек, еще 18 человек пострадали.

В числе погибших оказалась девушка, которая за несколько дней до трагедии отметила свой 32-й день рождения. Вместе с ней погибли супруг и четырехлетний сын. Губернатор Роман Бусаргин объявил о выплате материальной помощи семьям погибших. По его словам, они получат финансовую поддержку в размере 1 млн рублей.

В июне в результате мощного взрыва в Ивделе Свердловской области в одной из квартир погибли двое жильцов — мужчина и женщина. ЧП привело к масштабным разрушениям и пожару. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.