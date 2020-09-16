Петербургские депутаты выступили против запрета на корректировку бюджета

https://static.news.ru/photo/780f2a60-f822-11ea-aa0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в среду, 16 сентября, прошло обсуждение законопроекта, согласно которому депутатам запрещено корректировать бюджет. Сами парламентарии выступили против рассматриваемой правовой нормы.

Депутат Денис Четырбок обратился к вице-губернатору города на Неве Эдуарду Батанову с вопросом об авторах инициативы. Тот ответил, что «своих не сдаёт». Другой парламентарий спросил, не нивелирует ли законопроект депутатский полномочия. На это вице-губернатор заметил, что с помощью законопроекта можно будет увеличить эффективность в ситуации, когда не все поправки достигают целей и работают.

Депутат Алексей Ковалёв возмутился и спросил, каким образом в городское правительство вообще проходят такие процессы, которые, по его мнению, не сработают никогда. Его коллега Ирина Иванова поинтересовалась самой работой правовой нормы. Она уточнила, будут ли иметь место некие конкретные объяснения или согласования по принципу «да или нет».

Парламентарий Оксана Дмитриева и вовсе посчитала запрет нарушением Конституции и удивилась, что проект одобрили юристы. По её словам, это правительство должно согласовывать у депутатов взятие средств на те или иные цели. Кроме того, она заявила, что депозиты и финансовые остатки в кризисной ситуации и во время пандемии коронавируса нельзя «держать в дальнем ящике».

Депутат Михаил Амосов в свою очередь выразил мнение, что законопроект накладывает на парламентариев ненужные обязательства. Кроме того, законопроект буквально переписывает устав города, сообщают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, активисты, которые закрашивают незаконную рекламу в Санкт-Петербурге, рискуют получить штраф. Тёмные квадраты портят облик культурной столицы не хуже номеров телефонов.