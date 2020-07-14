Песков пригрозил эпидемиологическими последствиями после акций в Хабаровске

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Массовые акции, подобные прошедшим в Хабаровском крае, могут принести эпидемиологические последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя одну из массовых акций, которая была проведена в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, констатировал, что обошлось без каких-либо провокаций и эксцессов.

С другой стороны, при подобных акциях, когда мы ещё находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, конечно, нельзя исключать каких-либо эпидемиологических последствий, — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Общественная палата Хабаровского края обратилась к жителям, участвующим в несанкционированных митингах в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, с просьбой вернуться в правовое поле для решения вопросов. Как отметила председатель ОП края Галина Кононенко, все возникающие вопросы следует рассматривать только в правовом поле, а не на уличных митингах и несанкционированных акциях, последствия которых непредсказуемы и просто опасны. Она также подчеркнула, что безусловно власть должна услышать тех, кто вышел на митинг и выражает свою позицию. Кроме того, председатель палаты напомнила, что за участие в несанкционированных акциях гражданам грозит административная и уголовная ответственность.

Также с обращением к жителям выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он указал на двойную ответственность организаторов шествий — митинги не согласованы, и они проходят на фоне роста заболевших COVID. Градоначальник также заявил, что понимает горожан, принявших участие в митингах. Он добавил, что арест Фургала стал для него неожиданностью, как и для всех жителей региона, и выразил уверенность в справедливом решении суда.

Губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценкам политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края, в свою очередь, выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.

Во многих регионах России ещё не сняты ограничения, введённые из-за коронавируса. В зависимости от эпидемиологической обстановки местные власти постепенно снимают запреты. Однако практически везде запрещены массовые мероприятия, писал NEWS.ru.