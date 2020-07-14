ОП Хабаровского края призвала протестующих вернуться в правовое поле

https://static.news.ru/photo/0679238a-c5bc-11ea-aa52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пустовит Евгения/ТАСС

Общественная палата (ОП) Хабаровского края обратилась к жителям, участвующим в несанкционированных митингах в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, с просьбой вернуться в правовое поле для решения вопросов.

Как отметила председатель ОП края Галина Кононенко, все возникающие вопросы следует рассматривать только в правовом поле, а не на уличных митингах и несанкционированных акциях, последствия которых непредсказуемы и просто опасны. Она также подчеркнула, что безусловно власть должна услышать тех, кто вышел на митинг и выражает свою позицию.

Кроме того, председатель палаты напомнила, что за участие в несанкционированных акциях гражданам грозит административная и уголовная ответственность.

В связи с этим от имени общественной палаты Хабаровского края обращаюсь ко всем жителям региона с призывом к ответственности — соблюдайте режим самоизоляции, не поддавайтесь на провокации, не подвергайте риску себя и своих близких, — сказала Кононенко.

Также с обращением к жителям выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он указал на двойную ответственность организаторов шествий — митинги не согласованы, и они проходят на фоне роста заболевших COVID. Градоначальник также заявил, что понимает горожан, принявших участие в митингах. Он добавил, что арест Фургала стал для него неожиданностью, как и для всех жителей региона, и выразил уверенность в справедливом решении суда.

Губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценкам политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края, в свою очередь, выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 самых популярных губернаторов. Он напомнил ситуацию с Павлом Грудининым, которого, по его словам, «смяли» и «затравили», чтобы он ни в коем случае снова не пошёл на выборы в 2024 году. То же самое сейчас происходит с Фургалом, считает он.