Жириновский рассказал, почему Кремль решил «убрать» Фургала

https://static.news.ru/photo/d42d6fba-c4eb-11ea-bd90-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 самых популярных губернаторов. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Почему убрали-то — до сих пор правду не говорят — слишком хорошо пошёл в гору. По закрытым опросам, он входит в пятёрку самых популярных губернаторов страны, — рассказал он в интервью «Эху Москвы».

Он напомнил ситуацию с Павлом Грудининым, которого, по его словам, «смяли» и «затравили», чтобы он ни в коем случае снова не пошёл на выборы в 2024 году. То же самое сейчас происходит с Фургалом.

Если он разовьётся так ещё три года, а там ещё 2024 год, он пойдёт на второй срок, победит, а потом там будет 30-й год и попрёт на президенты. Попробуй его потом остановить, — считает политик.

Жириновский отметил, что во избежание этого Кремль решил «зарубить всё на корню».

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценках политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края в свою очередь выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель проекта мониторинга выборов «Комитет гражданских инициатив» Александр Кынев заявил, что Кремль не сможет найти замену Сергею Фургалу.