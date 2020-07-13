Мэр Хабаровска: организаторы митингов поставили под удар здоровье людей

https://static.news.ru/photo/ca36eaa8-c5a0-11ea-b94a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравчук Фото: khabarovskadm.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал организаторов несанкционированных митингов в поддержку главы Хабаровского края Сергей Фургала за проведение акций без соблюдения мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности, — цитирует главу мэра его пресс-служба.

Кравчук отметил, что понимает горожан, принявших участие в митингах. Он заявил, что арест Фургала стал для него неожиданностью, как и для всех жителей региона, и выразил уверенность в справедливом решении суда.

Мэр города поблагодарил жителей Хабаровска, участвовавших в акциях, за то, что они не поддались на провокации и вели себя достойно, а сотрудников правоохранительных органов — за корректное отношение к митинговавшим.

Митинги в поддержку Фургала проходили в Хабаровске 11–12 июля. По данным СМИ, в самом массовом из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.