Суд арестовал Сергея Фургала

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом передаёт корреспондент NEWS.ru из зала заседаний.
Суд постановил избрать Фургалу Сергею Ивановичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 9 сентября 2020 года, — огласила решение судья.
Как писал NEWS.ru, следствие просило суд арестовать Сергея Фургала по делу об организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Заседание проходило в закрытом режиме.
Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.
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