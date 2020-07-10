Суд арестовал Сергея Фургала

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о полной непричастности к преступлениям, в которых его обвиняют. Об этом заявил его адвокат.

Кроме того, он отметил, что в деле Фургала нет политики. Сергея Фургала задержали 9 июля. Главе региона вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж»,...