Власти Хабаровска обвинили несистемную оппозицию и блогеров в беспорядках

https://static.news.ru/photo/7ee3d58e-c4e2-11ea-8beb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Пустовит/ТАСС

Власти Хабаровского края обратились к жителям региона, призвав не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.

Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто «играет кровь», другие же, возможно, наживаются на протесте. Так набирает очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счёт яркого контента растёт число подписчиков, — говорится в заявлении на сайте правительства региона.

Там напомнили, что все массовые акции несанкционированы. Власти также опасаются, что из-за митингов может резко возрасти число заражённых коронавирусной инфекцией. По официальным данным, ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания COVID-19.

Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей — один из основных очагов распространения инфекции, — отметили в правительстве.

Как писал NEWS.ru ранее, после громкого задержания губернатора Хабаровского края на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценкам политологов, в акциях приняли участие до 40 тысяч человек.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Главе региона вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов.