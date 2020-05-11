Первой погибшей от COVID-19 в Забайкалье стала 67-летняя женщина

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Борзинского района Забайкальского края проходила лечение от коронавируса в моностационаре на базе читинской горбольницы № 1. Врачи зафиксировали у неё двухстороннюю пневмонию. Смерть пенсионерки стала первым летальным исходом от коронавирусной инфекции в Забайкалье.

Заболевание протекало в тяжёлой форме, женщину подключили к аппарату ИВЛ. Пациентка имела тяжёлые сопутствующие хронические заболевания, — сообщает «МК в Чите».

Как писал NEWS.ru, на территории Забайкалья будет принудительно госпитализирован заражённый коронавирусной инфекцией мужчина. Соответствующее решение было принято на заседании суда Забайкальского края. Глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа отметила, что ранее пациент нарушил режим самоизоляции — он скрылся с места проведения карантина после того, как получил положительный результат тестирования на коронавирус. На данный момент на территории края 386 человек заразились коронавирусом.