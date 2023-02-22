Суд поддержал желание пермяков выйти на митинг памяти Немцова Пермский суд признал незаконным отказ мэрии в согласовании митинга памяти Немцова

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ленинский районный суд постановил, что отказ мэрии Перми в согласовании митинга памяти убитого политика Бориса Немцова является незаконным, сообщил изданию Properm.ru председатель пермского отделения ПАРНАС Михаил Касимов. Отмечается, что администрация Перми должна вновь рассмотреть заявление на согласование митинга и дать свой ответ сегодня до конца рабочего дня.

Как пишет издание, не исключается тот вариант, что проведение митинга у монумента Жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище снова запретят.

Издание указывает, что пермяки обратились в суд из-за того, что мэрия отказала им в согласовании митинга на кладбище, при этом чиновники не предложили другие площадки для проведения мероприятия.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В июле 2017 года столичный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к тюремному заключению на сроки от 11 до лет, заказчик по-прежнему не найден.

Ранее жители Казани вышли на согласованный пикет против цензуры и за свободу слова. Высказать свою позицию горожане пришли в сквер Карима Тинчурина — одного из основоположников татарского театра, расстрелянного в 1938 году и реабилитированного в 1955 году.

На плакатах активистов содержались отсылки к классическим антиутопиям: «Не доводите до 451» («451 градус по Фаренгейту» — ситуации из романа Рэя Брэдбери со сжиганием книг), «1984 не надо повторять» (отсылка к роману Джорджа Оруэлла) и другие.