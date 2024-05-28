Переехавший жену в Подмосковье мужчина объяснил жестокий поступок SHOT: сбивший жену в Подмосковье мужчина объяснил наезд желанием сохранить семью

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Переехавший жену на парковке у подмосковного кафе мужчина заявил, что хотел вернуть возлюбленную ради детей и сохранить семью, сообщил Telegram-канал SHOT. Он заверил, что любил супругу, но девушка пыталась уйти от него.

Собеседник канала отметил, что сыновья-двойняшки пары находятся с его родителями в Узбекистане. Мужчина также заявил, что очень раскаивается.

Ранее сообщалось, что 26 мая на трассе М-1 возле кафе на Минском шоссе мужчина на автомобиле переехал свою жену. Пострадавшую госпитализировали с переломами и тяжелыми травмами головы после наезда автомобиля. Позже девушка скончалась в больнице. Против подозреваемого жителя Можайска возбудили уголовное дело. Позже в Сети было опубликовано видео с моментом наезда злоумышленника на свою жертву.

Подруга погибшей рассказала NEWS.ru, что мужчина, сбивший насмерть сожительницу в Подмосковье, постоянно ее избивал. По словам собеседницы издания, девушка много раз пыталась уйти от сожителя, но тот ее просто не отпускал. Подруга отметила, что в семье погибшей происходил настоящий абьюз.

Собеседница издания добавила, что сожитель не отпускал девушку одну даже погулять с детьми. По ее словам, с его стороны постоянно были вспышки агрессии. Подруга убитой добавила, что мужчина переехал сожительницу на автомобиле, когда та решила окончательно от него уйти.