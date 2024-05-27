«Настоящий абьюзер»: подруга о мужчине, переехавшем девушку в Подмосковье Источник NEWS.ru: сбивший насмерть девушку в Подмосковье постоянно ее избивал

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Мужчина, сбивший насмерть сожительницу в Подмосковье, постоянно ее избивал, рассказала NEWS.ru подруга убитой. По словам собеседницы издания, девушка много раз пыталась уйти от сожителя, но тот ее просто не отпускал. Подруга отметила, что в семье погибшей происходил настоящий абьюз.

Он регулярно ее избивал, грозился забрать детей. Она много раз пыталась уйти от него, каждый раз приходила ко мне с синяками. Он ее просто не отпускал. Это был настоящий абьюз, — поделилась девушка.

Собеседница издания добавила, что сожитель не отпускал девушку одну даже погулять с детьми. По ее словам, с его стороны постоянно были вспышки агрессии. Подруга убитой добавила, что мужчина переехал сожительницу на автомобиле, когда та решила окончательно от него уйти.

В этот раз она уже окончательно решила уходить от него. Он даже погулять ее одну с детьми не выпускал. Постоянно вспышки агрессии с его стороны были. Очень жаль, что все так закончилось, — заключила собеседница издания.

Преступление произошло 26 мая на трассе М-1 возле кафе на Минском шоссе. Пострадавшую госпитализировали с переломами и тяжелыми травмами головы после наезда автомобиля. Позже девушка скончалась в больнице. Против подозреваемого жителя Можайска возбудили уголовное дело.