Умерла женщина, которую сожитель переехал на авто после ссоры на трассе Сбитая сожителем на подмосковной трассе женщина скончалась от полученных травм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончалась женщина, которую 26 мая сбил ее сожитель на трассе М-1 возле кафе на Минском шоссе, передает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета. Ранее пострадавшую госпитализировали с переломами и тяжелыми травмами головы. Против подозреваемого жителя Можайска возбудили уголовное дело. Скоро ему изберут меру пресечения.

По данным следствия, 26 мая 2024 года обвиняемый, находясь за рулем автомобиля марки «Шкода Октавия» неподалеку от кафе, расположенного на Минском шоссе, умышленно совершил наезд на свою сожительницу, после чего продолжил движение до момента столкновения автомобиля с деревянным строением. В результате женщина скончалась в больнице от множественных переломов, — сообщили в Следкоме.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и автомобиль, а также допросили свидетелей, назначены экспертизы. Ранее сообщалось, что мужчина решил наехать на супругу после того, как она сообщила ему о намерении расстаться с ним. Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Ранее в Сети было опубликовано видео с моментом наезда злоумышленника на свою жертву.