Опубликовано видео наезда мужчины на жену после слов о расставании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На подмосковном участке трассы М-1 37-летний мужчина сбил на автомобиле супругу, которая ранее заявила, что бросает его, сообщает Telegram-канал Mash. Канал опубликовал видео наезда, снятое с камеры внешнего видеонаблюдения. Мужчину задержали, а женщину доставили в больницу.

Медики подтвердили у женщины переломы ребер, таза и ног, черепно-мозговая травма, а также сильный ушиб легкого. Известно, что пара совместно воспитывала двойняшек. Они жили в поселке Дорохово Рузского района. По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемый ранее уже был судим. Уголовное разбирательство ведется по статье о покушении на убийство.

Ранее житель Норильска устроил резню во дворе многоэтажного жилого дома на Комсомольской улице, убив супругу ножом. Мужчина также ранил 12-летнего мальчика, пострадавший был доставлен в реанимацию. В ситуацию вмешался один из местных жителей. Заступившийся за женщину и ребенка мужчина также был ранен. Нападавшего удалось задержать, его мотивы неизвестны. На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, был виден окровавленный снег.