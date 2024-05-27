В Подмосковье мужчина переехал супругу после слов о расставании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье на трассе М-1 37-летний мужчина переехал на автомобиле супругу, которая во время ссоры заявила, что расстается с ним, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчину задержали, а женщину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

У женщины диагностированы переломы ребер, таза и ног, черепно-мозговая травма, а также сильный ушиб легкого. Известно, что пара совместно воспитывала двойняшек. Они жили в поселке Дорохово Рузского района. По данным SHOT, подозреваемый ранее уже был судим.

РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, уточняет, что преступление совершено возле кафе на Минском шоссе. Инцидент произошел около трех часов дня в районе населенного пункта Контемирово.

Ранее в Екатеринбурге мужчина убил 30-летнюю девушку на глазах у прохожих, нанеся ей минимум три ножевых ранения, после чего скрылся. В расправе подозревают ее бывшего мужа. По информации СМИ, погибшую звали Анна, она воспитывала девятилетнюю дочь. Предполагается, что экс-супруг сильно ревновал ее.