Появились подробности убийства девушки на глазах у прохожих E1.ru: подозреваемый в убийстве девушки на Уралмаше сильно ее ревновал

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Убитую средь бела дня в Екатеринбурге девушку звали Анна К., она воспитывала девятилетнюю дочь, пишет издание E1.ru. В расправе подозревают ее бывшего мужа, предположительно, он сильно ревновал.

Подруга погибшей рассказала, что Анна К. в момент убийства встречалась с другим мужчиной, однако прежний муж не хотел отпускать ее. Собеседница издания подчеркнула, что подозреваемый не имел зависимостей, и предположила, что причиной убийства стала ревность. Она добавила, что мужчина ранее поднимал на возлюбленную руку, из-за чего та «делала носы» и обращалась к зубному хирургу.

Также стало известно, что убитой 30 лет, она работала в Сбербанке. Telegram-канал SHOT пишет, что Анна К. по профессии технолог-эксперт. Она участвовала в местном конкурсе красоты и была КМС по легкой атлетике. Авторы канала пишут, что девушка очень любила свою дочь и называла целью своей жизни ее воспитание. В соцсетях девушки опубликовано множество фото ее дочери с разных мероприятий.

Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы. В Сети появились кадры расправы, на которых видно, как Анна К. о чем-то эмоционально разговаривает с мужчиной. В один момент он достает лезвие и бьет девушку минимум три раза. Прохожие сразу подбежали к упавшей на асфальт девушке и пытались зажать рану, однако она скончалась до приезда медиков.