Пенсионеров Златоуста заставляют участвовать в праймериз ЕР

https://static.news.ru/photo/94d37282-999f-11ea-84f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеров, проживающих в городе Златоусте Челябинской области, призывают участвовать в праймериз «Единой России» под угрозой недопуска до выборов. Местная администрация распространила по различным учреждением и организациям разнарядку по необходимому числу избирателей с каждого.

Скандалы вокруг праймериз в последнее время возникают по всей области. В регионе столкнулись с тем, что предварительное голосование на фоне пандемии было перенесено на сайт правящей партии. Этот формат оказался недоступен для главных избирателей — пенсионеров.

После этого единороссы обратились к мэру Златоуста Максиму Печерскому. Члены ЕР попросили помочь с набором необходимого количества избирателей за счёт административного ресурса и бюджетников.

Глава города решил помочь «Единой России» и дал указание собирать людей на праймериз. Однако на местах начались перегибы.

Руководители терр. отделов посадили на телефоны сотрудников, и они обзванивают по спискам избирателей, в основном пенсионного возраста, приглашают прийти зарегистрироваться. В детских садах пошли ещё дальше. Там воспитатели просят родителей пройти регистрацию и подтвердить её скриншотами, — приводит портал Znak сообщение от источника в администрации города.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники образовательных учреждений города Верхнеуральска в Челябинской области пожаловались на то, что их заставляют регистрироваться на праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрание региона.