https://static.news.ru/photo/39718d08-28ab-11ea-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии 66-летнюю жительницу Калмыкии Веру Андрееву, которая перечислила около 300 тыс. рублей на счёт внучки, состоящей в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России). Приговор в законную силу ещё не вступил.

Андреева признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили РИА Новости в суде.

По данным суда, уголовное дело было возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности». 24 января Андреева перечислила деньги на расчётный счёт, указанный её внучкой, находящейся в Сирии. Дело в отношении внучки выделили в отдельное производство.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о существовании общей международной ответственности за схваченных иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство», репатриацию которых 11 ноября начали власти Турции. Он призвал государства принять по крайней мере жён и детей этих террористов и наладить механизмы их интеграции.