Пантера напала на семилетнюю девочку в зоопарке под Волгоградом

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На одной из экоферм Волгоградской области на семилетнюю девочку напала пантера, полиция начала проверку по данному факту, сообщили ТАСС в региональном главке МВД. В социальных сетях писали, что хищник напал на ребенка на хуторе Вертячий.

Заявлений [в полицию] не поступало. Информация через больницу пришла об обращении за медпомощью, — рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Проверку также проводит региональное Управление Следственного комитета РФ. В ведомстве сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка законности функционирования зоопарка на базе отдыха. По предварительным данным, пантера когтями поранила девочку в области головы, когда она слишком близко подошла к клетке с животным.

В комитете здравоохранения по региону сообщили, что после оказания медицинской помощи девочку направили на амбулаторное лечение.

Ранее в Южно-Сахалинске обезьяна набросилась на годовалую девочку и вцепилась ей в лицо, ребенка доставили в больницу с травмами. По словам ее бабушки, мартышка напала на внучку во время прогулки. Когда девочка лежала в коляске, рядом проходил мужчина с обезьяной на руках, она внезапно накинулась на малышку. После этого хозяин животного крикнул, что обезьяна не больна, и убежал. Местное управление МВД организовало проверку.