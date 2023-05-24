Обезьяна вцепилась годовалой девочке в лицо В Южно-Сахалинске обезьяна набросилась на годовалую девочку и вцепилась ей в лицо

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В Южно-Сахалинске обезьяна набросилась на годовалую девочку и вцепилась ей в лицо, сообщает портал ASTV.ru. Ребенка с ранами доставили в больницу.

Бабушка девочки рассказала, что нападение произошло во время прогулки. Внучка лежала в коляске, когда мимо проходил мужчина с обезьяной на руках, и животное внезапно набросилось на малышку.

По словам отца ребенка, сразу после нападения хозяин схватил обезьяну, крикнул: «Она не больна!» — а потом убежал. Догнать его не удалось. Региональное управление МВД проводит проверку.

В Сочи немецкая овчарка напала на девятилетнего мальчика на детской площадке, вцепившись ребенку в горло. По словам очевидцев, это произошло днем 22 мая возле жилого дома на улице Мацестинской в Хостинском районе города. Полиция и прокуратура региона уже организовали проверку.

До этого в Приморье собака напала на пятилетнего мальчика возле жилого дома в Находке. СМИ писали, что отцу ребенка пришлось бить пса, чтобы он ослабил хватку и отпустила сына. Мальчик получил серьезные травмы и провел двое суток в реанимации, врачи наложили ему восемь швов на лице. Пса забрали к себе зоозащитники, которые пожаловались на отца мальчика в полицию, заявив, что он сломал собаке лапы.