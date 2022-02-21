Отец четверых детей не смог получить право опеки после гибели их матери

Отец четверых детей не смог получить право опеки над ними после гибели их матери при пожаре в городе Оби Новосибирской области, сообщает «МК в Новосибирске». Пара женилась в прошлом году, и у детей другие фамилии, поэтому отвечать за двух мальчиков и двух девочек будет кто-то из родственников.

Александр детям родной отец. Но они с сестрой отношения официально оформили только в прошлом году. У Юли с Сашей была одна фамилия, у детей — другая. По документам Саша детям никто. Сейчас решается вопрос, кто из родственников возьмет детей под опеку, пока он будет решать вопрос отцовства через суд. Наверное, придется делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать, что дети его, — объяснила сестра погибшей Елена.

Она предположила, что по этой же причине, из-за отсутствия родства по документам, в администрации Оби семье не предложили жилья. При этом, по словам Елены, сильно помогли жители Оби и Новосибирска: быстро собрали детям и одежду, и продукты, и школьные принадлежности.

Ранее мать и четверо детей в возрасте от года до десяти лет погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности двум и более лицам.