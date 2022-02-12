Мать и четверо детей погибли при пожаре в Ивановской области

Пять человек погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме. Полицейские нашли тела четырёх детей в возрасте от года до десяти лет и их матери. Известно, что семья состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, а дети росли в антисанитарных условиях. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

13 февраля 2022 года около восьми часов утра в следственные органы СУ СК России по Ивановской области поступило сообщение о гибели четверых малолетних детей в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов города Юрьевец, — говорится в сообщении.

Погибли два мальчика и две девочки. Возраст жертв — один год, четыре, пять и десять лет. Позже появилась информация о том, что в помещении нашли тело женщины. Дети проживали с матерью-одиночкой.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место трагедии выехали главы силовых структур региона, а также прокурор Ивановской области.

Сейчас устанавливается причина возгорания. При этом отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после сообщения о возгорании.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семьи с четырьмя детьми в якутском селе Сунтар. Дело будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщается на сайте регионального ведомства.