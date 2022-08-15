Опубликованы кадры с места смертельного ДТП со скорой в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры с места аварии в Нижнем Тагиле с участием скорой и автомобиля, угнанного подростками, появились в сети. Ночное ДТП унесло жизни пяти человек, включая женщину-фельдшера, также погибли четверо подростков.

Авария случилась на перекрёстке улиц Газетной и Октябрьской. Подростки на скорости 170 км/ч пытались скрыться от патрульной машины и промчались на красный свет. Водитель иномарки не справился с управлением и авто врезалось в карету скорой. После столкновения машина с подростками загорелась.

Ранения в результате аварии получили два человека. Это подросток предположительно 2003 года рождения и водитель бригады скорой.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль на полном ходу врезался в зрителей на ночных автогонках. По предварительным данным, пострадал один человек.