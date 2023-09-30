Опубликовано фото наличных из квартиры мэра Печоры Mash показал фото наличных из квартиры задержанного мэра Печоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал фото наличных из квартиры мэра Печоры Валерия Серова, задержанного по подозрению в даче взятки. По данным канала, оперативники нашли около 360 тысяч рублей. Серову в ближайшее время изберут меру пресечения, следователи настаивают на его аресте. Вместе с ним под уголовное дело попал его бывший заместитель Андрей Кащинцев, добавили авторы.

Как пишет канал, Серов и Кащинцев помогали некоему индивидуальному предпринимателю получать муниципальные контракты на ремонт и благоустройство города в обход тендеров, а тот взамен материально благодарил их.

Оба чиновника проходят по делу о получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору. Также Андрей Кащинцев уже содержится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть, — говорится в сообщении.

О задержании Серова ранее сегодня сообщил Telegram-канал «112». По сведениям канала, он подозревается в получении крупной взятки. В ближайшее время мэр будет доставлен на допрос в Сыктывкар. При этом известно, что 1 октября чиновник собирался отправиться в зону проведения спецоперации.