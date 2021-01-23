ОНК: в Москве на акциях протеста задержаны более 600 человек

https://static.news.ru/photo/67bff3e6-5d9f-11eb-be13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На несанкционированных акциях протеста в центре Москвы были задержаны более 600 человек. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

На данный момент, по неподтверждённым данным, в Москве задержаны более 600 человек, — цитирует ТАСС правозащитника.

Мельников добавил, что все задержанные доставлены в разные отделения полиции по всему городу.

Ранее правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о почти двух тысячах задержанных участников акций протеста в России, среди которых 681 человек — в Москве, 274 — в Санкт-Петербурге, 95 — в Новосибирске. Меньше всего задержанных (по одному человеку) в Миассе, Липецке, Магнитогорске, Боре, Прохладном, Уяре, Россоши и других городах РФ.

Как сообщал NEWS.ru, силовики также задержали нескольких человек около следственного изолятора «Матросская Тишина», где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Напомним, не только в столице, но и в других российских городах 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.