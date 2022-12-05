Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в Нижневартовске Очевидцы взрыва в Нижневартовске: в домах дрожали стены и стекла

Фото: Пресс-служба правительства Нижневартовска

Взрыв в жилом доме в Нижневартовске ощущался в соседних зданиях — дрожали стены и стекла, рассказали Lenta.ru очевидцы события. Они также отметили оперативное прибытие экстренных служб на место происшествия.

Отчетливо слышали взрыв. Окно открыто было на микропроветривании — оно закрылось и открылось. Я очень хорошо ощутила, как качнуло дом, — рассказала женщина, проживающая в одном из домов в том же квартале.

Она добавила, что практически сразу услышала звуки сирен прибывших на место происшествия спецмашин, автомобилей скорой помощи и другой техники. При этом женщина отметила, что пожарная часть находится в непосредственной близости к месту происшествия.

Еще один очевидец сообщил, что в момент взрыва находился на работе, где после громкого хлопка задрожали не только стены и стекла здания, но и стол, за которым он сидел. Мужчина также отметил, что спасатели выехали на место в считаные минуты.

Слышал грохот. Сначала показалось, что машины столкнулись сильно. Люди кричали истошно. Девушка бегала, кричала: «Мама, папа!» Кто-то просто плакал. Видел, как кого-то в скорую в одеяле уносили быстро, — поделился деталями другой очевидец.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел накануне вечером. В результате происшествия погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, в том числе четверо детей. В городе введен режим ЧС муниципального характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Основной версией взрыва считается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов. Предварительно установлено, что взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.