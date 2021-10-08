Обязательная вакцинация от коронавируса введена в ХМАО

В ХМАО для ряда категорий граждан введена обязательная вакцинация от коронавируса. Соответствующее постановление подписано главным санврачом региона, сообщает Sitv.ru.

Вакцинация по обязательному порядку введена для медицинских работников, работников образовательных учреждений, организаций социального обслуживания, МФЦ, а также работников транспорта и транспортной инфраструктуры. Постановление начинает действовать с 11 октября.

Также вакцинацию должны пройти работники ЖКХ, сферы обслуживания, сотрудники правоохранительных органов и госслужащие. Также обязательства распространяются на людей, работающих вахтовым методом, тех, кому за 60, и трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса для пожилых жителей Санкт-Петербурга могут быть введены в случае низких темпов вакцинации в этой возрастной категории. Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.