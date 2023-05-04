Новости регионов: сотрудник ДПС пришел на помощь 11-месячному ребенку В Волгоградской области сотрудник ДПС пришел на помощь 11-месячному ребенку

Фото: 34.мвд

Лейтенант полиции Сергей Шеховцов

В Волгоградской области сотрудник ДПС пришел на помощь 11-месячному ребенку, который получил ожоги, и доставил его в больницу. За помощью к нему обратились родители мальчика, так как боялись потерять время в пробках. Лейтенант полиции Сергей Шеховцов посадил женщину с ребенком в служебный автомобиль и мгновенно довез их до городской больницы скорой медицинской помощи. Между тем руководителя сети стоматологических клиник из Владивостока Эдуарда Бабакохяна отпустили из СИЗО. Бизнесмен находился в заключении два месяца по подозрению во взяточничестве.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Руководителя сети стоматологических клиник из Владивостока Эдуарда Бабакохяна отпустили из СИЗО. Как сообщает vostokmedia.com, бизнесмен находился в заключении два месяца. Органы следствия подозревали его во взяточничестве. Он якобы передавал деньги взамен на улучшение условий содержания своего брата Армена в СИЗО. Последнего, в свою очередь, подозревают в организации ряда заказных убийств.

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