Необычное явление в небе напугало астраханцев

https://static.news.ru/photo/4818481a-df08-11ea-ae91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Астрахань online/vk.com

Жители Астрахани засняли нетипичное для города явление природы.

На размещённых в социальных сетях снимках видно, как на город надвигается огромная туча. Многих происходящее напугало, а некоторые сравнили её с летающей тарелкой инопланетян. Также было высказано предположение, что туча образовалась в результате выбросов в атмосферу, передаёт телеканал «Астрахань 24».

Снимок сделали во время дождя. Синоптики 15 августа не обещали осадков, они прогнозировали облачную погоду до 28 градусов.

Ранее побережье Греции накрыло 300-метровым плотным слоем паутины. Необычное явление было обнаружено на небольшом острове Айтолико. Паутина захватила часть зелёных насаждений. Туристы делились фотографиями в социальных сетях и отмечали, что это похоже на кадры из фильмов ужасов. По словам арахнологов, в этом виновны пауки-тетрагнатиды, которые создают большие гнезда для спаривания. Благодаря аномально тёплой погоде на острове появилось большое количество насекомых, поэтому пауки полностью обеспечены едой и активно размножаются, писал NEWS.ru.