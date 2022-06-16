Вандалы пожарили курицу на Вечном огне Вандалы пожарили курицу на Вечном огне у мемориала в Калининграде

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вечный огонь

Неизвестные решили пожарить курицу на Вечном огне возле мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в Калининграде, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Полиция организовала проверку. Правоохранители установят лиц, которые могли осквернить мемориал воинской славы России.

На Вечном огне мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в Калининграде неизвестные пожарили курицу. Обстоятельства произошедшего уточняются, — сказал источник.

В социальных сетях стали распространяться фотографии Вечного огня, вокруг которого неизвестные аккуратно разложили кусочки курицы.

Ранее в Челябинской области арестовали 40-летнего мужчину за повреждение Вечного огня, с помощью которого бездомный сушил носки. Теперь его обвиняют в реабилитации нацизма.

Местные жители ночью заметили, что неизвестный что-то бросает в Вечный огонь, и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя. Выяснилось, что он решил просушить там носки и прочую одежду.