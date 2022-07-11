В Крыму неизвестные избили военного за одежду с нашивками Z Неизвестные избили военного за одежду с нашивками Z в городе Судак на востоке Крыма

Фото: РИА Новости

Неизвестные избили военного за одежду с нашивками Z в Крыму, заявил глава региона по информационной политике Олег Крючков. Избиение произошло в курортном городе Судак на юго-востоке полуострова. Крючков уточнил, что неизвестные набросились на военнослужащего во время того, как он прогуливался по набережной. Функционер также отметил, что военный лечился в одном из местных санаториев.

Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z, — заявил Крючков.

Он указал, что военный написал заявление в полицию. К расследованию уже подключились местные сотрудники МВД.

Реакция будет запредельно жесткой, — пообещал Крючков.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку владельца столичного автосервиса Swedish Metal Service Антона Колганова, который отказался обслуживать машину, обклеенную Z-символикой. Мужчине могут вменить статью 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) за видеоролик на YouTube, где якобы содержится информация, дискредитирующая российскую армию.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов объявил, что станция техобслуживания в Красногвардейском районе, хозяин которой отказался обслуживать автомобиль российских военных, будет снесена. По его словам, проверка показала незаконность постройки.