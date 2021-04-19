Названы регионы России с самыми худшими жилищными условиями

https://static.news.ru/photo/8396beb2-a1a9-11eb-bae2-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В России составлен рейтинг регионов с самыми худшими жилищными условиями. Его возглавила Карелия.

Основой для рейтинга послужил опрос, проведённый в 60 тысячах домохозяйств по всей стране специалистами международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Жилищные условия оценивались по ряду параметров, в числе которых проблемы с электроэнергией, сырость или промерзание стен и полов, шум от соседей и другие.

Каждому региону начислялись баллы в зависимости от степени недовольства населения теми или иными условиями. В итоге Карелия набрала 22,92 балла.

Наряду с ней в первую тройку вошли Северная Осетия (20,26 балла) и Хабаровский край (19,71 балла). Четвёртое место заняла Республика Коми (18,27 балла), пятое — Астраханская область (17,56 балла).

Более всех довольны жилищными условиями оказались жители Чечни и Кабардино-Балкарии. Эти республики набрали 1,01 и 2,13 балла соответственно. В пятёрку самых «довольных» регионов также попали Севастополь (3,45 балла), Белгородская область (4,98 балла), и Брянская область (5,35 балла), сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг регионов страны по качеству жизни. Он составлялся по итогам 2020 года с учётом 70 показателей. Сводный рейтинговый балл лидеров превысил значение 75.