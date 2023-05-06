На севере Крыма сработала система ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

В северной части Крыма сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков. Он уточнил, что жертв и разрушений нет.

На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, — написал Крючков.

Telegram-канал «ЧП / Крым» пишет, что около 08:04 жители слышали два сильных хлопка в Джанкойском или Красногвардейском районе. По информации канала, после это появился дым. Минобороны информацию не комментировало.

4 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что установки противовоздушной обороны сбили беспилотник над регионом. Атака произошла примерно в 19:00 по московскому времени. БПЛА был зафиксирован в районе аэродрома Бельбек. По словам губернатора, никакие объекты в городе не пострадали.

До этого 3 мая российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над морем в крымской Феодосии. Информацию о работе ПВО также подтвердил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.