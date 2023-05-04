Над аэродромом в Севастополе сбили беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Установки противовоздушной обороны сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Атака произошла примерно в 19:00 по московскому времени. БПЛА был зафиксирован в районе аэродрома Бельбек. По словам политика, никакие объекты в городе не пострадали.

Очередная атака на Севастополь. Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек. Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем, — написал Развожаев.

За час до этого Развожаев сообщал, что в центре Севастополя проходят учения систем ПВО, а также профилактические работы в рамках противоподводно-диверсионной обороны. Поэтому в городе были слышны громкие взрывы.

1 марта сообщалось, что силы Черноморского флота и противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в небе Севастополя. В Сети распространились видео с кадрами, на которых виден дым над Севастопольской бухтой.

В ночь на 3 мая два беспилотника врезались в башню Сенатского дворца на Красной площади. В связи с этим временный запрет на полеты дронов введен в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Хабаровском крае. Всего ограничения действуют более чем в 40 российских регионах.