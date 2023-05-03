В Крыму над морем пролетел беспилотник Силы ПВО сбили беспилотник в море над Феодосией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над морем в крымской Феодосии, сообщает Telegram-канал SHOT. Информацию о работе ПВО также подтвердил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал Аксенов.

Позднее советник Аксенова Олег Крючков в Telegram уточнил, что силы ПВО сбили в Крыму не один, а два беспилотника.

3 мая сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По данным ведомства, покушения готовились на Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, уточнили в ФСБ. Глава полуострова позднее отметил, что покушение готовила та же группа, которая ранее подрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.