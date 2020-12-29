На нижегородского «Гринча» подали в суд

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева стала «главной яжематерью России» по версии интернет-издания Life, пишет inkazan.ru . Алтынбаева прославилась тем, что в 2019 году усадила своего шестилетнего сына за руль и прокатила со скоростью 130 км в час. Примечательно, что штраф за такие действия ей в итоге отменили.

Башкирия

В Уфе пьяная бабушка убила собственного внука. Как пишет Mkset , женщина вонзила ему нож в грудь, когда он лежал на диване с телефоном. Затем вымыла нож и вышла из квартиры.

pixabay.com

Нижегородская область

«Нижегородэлектротранс» подаст в суд на молодого человека в костюме Гринча за простой трамваев, пишет NewsNN . «Похититель Рождества» залез на новогодний трамвай, а затем упал с него. Прохожие решили, что его ударило током, однако на самом деле мужчина сломал пятку.

Удмуртия

В Удмуртии мужчина на четыре года отправится в тюрьму за заказ на убийство жены и тёщи. Как пишет udm-info.ru , убийства он планировал из корыстных побуждений.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону двое мужчин и девушка ограбили ёлочный базар, пишет rostovgazeta.ru . Злоумышленники избили охранника, забрали три ёлки и скрылись.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморье

В порту Находки иностранное судно сбросило нефтяные отходы, пишет vostokmedia.com . В районе одного из причалов собрали уже более тонны маслянистой субстанции.

Омская область

Глава Новоомского посёлка Омской области, который проиграл выборы сторожу Надежде Чекмарёвой, не будет заявлять свою кандидатуру на перевыборы. Как пишет gorod55.ru , депутаты признали, что первое голосование было протестным, так как им не дали реального выбора. Чекмарёва на следующий день отказалась от полномочий. В грядущих выборах изъявил желание поучаствовать всего один кандидат — сотрудник Водоканала.

Оренбургская область

В Оренбургской области чиновники заставляют семьи социального риска ежедневно отчитываться о здоровье детей перед школой и детсадом. Как пишет 56orb.ru , в региональном Министерстве образования переживают, что дети из неблагополучных семей заразят остальных. Жители региона раскритиковали чиновников за такое отношение к людям, находящимся у черты бедности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карелия

Следователи возбудили дело об убийстве после исчезновения ребёнка в Карелии. Как сообщает karelinform.ru , шестилетний мальчик бесследно пропал около своего дома в посёлке Хелюля. Местные жители и сотрудники полиции всю ночь искали ребёнка, но поиски ни к чему не привели.

Тюменская область

Смерть тюменского фельдшера вскрыла проблемы здравоохранения. Как сообщает nashgorod.ru , сотрудник областной больницы № 15 погиб в автомобильной аварии. По словам коллег, трагедия произошла в нерабочее время, когда он выполнял поручение руководителя смены. Также медперсонал рассказал о бесплатных переработках, переносе отпусков без согласия работников, грубом обращении и шантаже.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре построят дамбу, которая защитит город от наводнений. Как сообщает transsibinfo.com , протяжённость нового объекта составит более 17 километров. В грядущем году на него потратят четыре миллиарда рублей.

Ставропольский край

Семья начальника ОМВД на Ставрополье не смогла объяснить, откуда у них элитное жильё. Как пишет newstracker.ru , стоимость нескольких домов и квартир превышает десятки миллионов рублей, все они зарегистрированы на 26-летнего сына высокопоставленного сотрудника. Ещё часть недвижимости записана на его пожилого отца.

pixabay.com

Челябинская область

Чиновники в Челябинской области устроили нелегальную вечеринку. Как пишет «Курс дела» , корпоратив работников мэрии застала полиция. При этом мэр города активно защищает сотрудников: по его словам, они зашли поужинать и случайно наткнулись на празднование.

ХМАО

Мировой суд удовлетворил иск прокурора города Сургут о дисквалификации директора ООО ЧОО «Сургутинкасс» из-за несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам организации. Как пишет muksun.fm , долг перед работниками составил более 500 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что данного руководителя уже привлекали к административной ответственности в апреле этого года. Мировой судья лишил директора «Сургутинкасс» права занимать руководящие должности в течение года.

Волгоградская область

Волгоградские кинотеатры, не работавшие с марта по ноябрь, после открытия не смогли восстановить прежний уровень сборов и посещаемости. Как пишет novostivolgograda.ru , они смогли возобновить работу лишь 2 ноября и за месяц собрали всего 20,4 млн рублей — это более чем вдвое меньше, чем ожидаемые среднемесячные сборы за 2019 год.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

В Екатеринбурге с 1 января 2021 года родителям придётся платить больше за детский сад. Как пишет издание tagilcity.ru , для стандартной группы, где дети находятся 10,5 часа, плата будет составлять 3170 рублей в месяц. Двенадцатичасовые группы будут стоить 3340 рублей, а круглосуточные — 3830 рублей. Кроме того, поменяется сумма оплаты и в ясельных группах.

Ленинградская область

В Петербурге обвиняемому в получении многомиллионной взятки депутату продлили арест. Как пишет newia.ru , теперь он будет находиться под стражей до 29 марта следующего года. В его отношении также возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» благодаря показаниям бывшего помощника.

Хакасия

В Хакасии компанию «Сибирь» оштрафовали за добычу золота на реке Чёрный Июс, сообщает newkhakasiya.online . Штраф за несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания определён в размере 50 тысяч рублей. В ходе инспектирования выяснилось, что в нарушение закона компания занимается добычей россыпного золота в среднем течении реки Малый Чёрный Июс без согласования с Федеральным агентством по рыболовству.

Новосибирская область

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о фальсификации выборов. Как пишет atas.info , на нарушения пожаловались представители СР и КПРФ в Убинском райсовете. По их словам, во время трёхдневного голосования (13 сентября 2020 года) произошла фальсификация голосов избирателей на одном из участков. Были установлены факты подделки подписей избирателей.