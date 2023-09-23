На Кубани задержали сварщика, подарившего подростку боевую гранату До 11 лет тюрьмы грозит сварщику, подарившему подростку на Кубани боевую гранату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дарителю грозит до 11 лет лишения свободы.

26-летний подозреваемый подарил боеприпас ребенку после знакомства с ним в магазине станицы Октябрьская Крыловского района. Впоследствии выяснилось, что это настоящая граната Ф-1. Полицейские по горячим следам задержали дарителя, который работал сварщиком на одном из предприятий станицы.

На допросе он рассказал, что купил гранату как сувенир в соседнем регионе. В настоящее время он находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку и ношение взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области военный во время посиделок с друзьями подорвал гранату. Из-за неосторожного обращения он выронил ее, после чего раздался взрыв. В результате ЧП два человека погибли, а сам рядовой был госпитализирован. Инцидент произошел с 44-летним мужчиной. В апреле 2023 года он, будучи электросварщиком в Оренбурге, подписал контракт и отправился в зону СВО. Последние месяцы рядовой служил в районе Голой Пристани.